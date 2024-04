Milan, oggi verranno valutati Kjaer e Thiaw: sospetto stiramento per il danese, per il tedesco sembra solo un crampo. Le condizioni dei due giocatori in vista di Roma e Inter

Al Milan attende una settimana intensa: gara di ritorno di Europa League, contro la Roma (18 aprile) e il derby della Madonnina (22 aprile). Sette giorni in cui i rossoneri sono chiamati a fare imprese sul campo. Intanto Pioli dovrà anche fare i conti con le condizioni dei giocatori.

Milan, Kjaer e Thiaw valutati in giornata

La 32esima giornata di campionato ha visto il Milan pareggiare contro il Sassuolo al Mapei Stadium. Stefano Pioli è tornato dall’Emilia Romagna con un punto in classifica e due giocatori le cui condizioni verranno valutate nelle prossime ore dallo staff medico rossonero. I due infortunati sono Simon Kjaer e di Malick Thiaw. Mentre il difensore centrale danese teme di essersi stirato il flessore, il tedesco sembra aver avuto solo un crampo.

Kjaer, sostituito al 55′, ha accusato un problema muscolare al flessore, oggi si avranno maggiori notizie, in quanto verrà valutato con esami strumentali. Nei minuti finali del match contro il Sassuolo, anche per Thiaw non è stato semplice; il giocatore sì è toccato ripetutamente la coscia e ha chiuso il match visibilmente zoppicante. Per lui dovrebbe trattarsi solo di crampi, anche per lui arriveranno maggiori informazioni in giornata, quando staff medico valuterà se saranno necessari accertamenti. Thiaw salterà comunque il derby: diffidato, è stato ammonito e sarà quindi squalificato per la 33^ giornata.