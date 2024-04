Milan, casting allenatore: frenata per Lopetegui, su De Zerbi c’è la clausola. Ibra pensa a un olandese

Il Milan fa i conti con il nuovo allenatore della prossima stagione. Secondo Claudio Raimondi giornalista di “SportMediaset”, ci sarebbe stata una frenata sul nome di Lopetegui, considerato in pole per la panchina rossonera. I tifosi in primis non gradirebbero l’allenatore spagnolo.

Milan, per la panchina Ibrahimovic pensa a Van Bommel

Gli altri nomi messi in lista sono molti: Fonseca del Lille che in scadenza con il club francese, Conceicao che ha rinnovato con il Porto ma dopo l’elezione del nuovo presidente del club Villas-Boas, potrebbe lasciare a fine stagione. Il profilo che piace ai tifosi e anche alla dirigenza è De Zerbi, ma ha una clausola rescissoria da 14 milioni di euro. Mentre Ibrahimovic spinge per Van Bommel ex giocatore del Milan ai tempi dello scudetto del 2011 proprio con Ibra, l’ex centrocampista ora sulla panchina dell’Anversa in Belgio. Ma il grande nome quello di Antonio Conte che metterebbe d’accordo tutti, in questo momento è in vantaggio il Napoli per portarlo sulla propria panchina il prossimo anno.