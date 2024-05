L'Inter ha deciso di puntare su Gudmundsson, obiettivo numero 1 per rinforzare l'attacco in vista della prossima stagione

L’Inter sembra avere chiaro un obiettivo di mercato da portare a termine: Albert Gudmundsson. L’islandese in forza al Genoa è uno dei più richiesti in Serie A, per lui è in corso una vera e propria asta ancor prima di aprire il mercato estivo.

Inter, offerta alla Frattesi per Gud

L’offerta per Albert Gudmundsson è già chiara negli uffici di Viale della Liberazione. Dopo avere incontrato l’agente, l’Inter si prepara a sedersi attorno a un tavolo con la dirigenza del Grifone per concludere con tutti i dettagli la trattativa. Intanto, per l’assalto finale si dovrà attendere la fine del campionato, ma soprattutto dopo l’ufficialità del prestito del fondo Pimco da 430 milioni che sbloccherà anche i rinnovi di Inzaghi, Barella e Lautaro.

La società ligure ha le idee chiare sul prezzo del proprio giocatore, chiede 30-35 milioni di euro per il talento islandese. Anche a Milano hanno studiato la giusta strategia per portarlo via da Genova: una formula alla Frattesi, ovvero prestito oneroso con obbligo di riscatto. Come per Frattesi, l’obbligo di riscatto dell’Inter scatterebbe al primo punto conquistato dalla squadra dopo la chiusura del prossimo mercato invernale. Con l’azzurro era successo il 2 febbraio scorso, con Gud sarebbe uguale.