Tutto pronto per l’arrivo del centrocampista croato a Milanello. Oggi, alle 12, è previsto l’arrivo di Luka Modric. Fermento nell’ambiente rossonero che accoglie uno tra i giocatori più importanti della storia del calcio.

Milan, arriva Luka Modric

Luka Modric è pronto a cominciare la sua nuova avventura con la maglia del Diavolo. Il croato ha appena terminato l’esperienza con il Real Madrid al Mondiale per Club, il centrocampista adesso è atteso alle 12 a Malpensa. Dopo l’atterraggio per il giocatore sono previste le visite mediche e la firma sul contratto annuale con il Milan. Modric lascia il Real Madrid dopo quasi 600 partite, 6 Champions League vinte e 4 titoli della Liga oltre al Pallone d’Oro vinto nel 2018.

L’arrivo dell’ormai ex Real Madrid era già stato confermato dal neo direttore sportivo del Milan Igli Tare nel mese di giugno: “La prima cosa che l’ex Real Madrid mi ha chiesto è stata se avremmo vinto il campionato, perché lui è tifoso del Milan, sì, ma vuole essere e fare il protagonista. A noi questa mentalità serve”.

Luka Modric ancora oggi a quasi 40 anni è considerato un campione non solo per il suo talento calcistico, ma anche per la sua resilienza, intelligenza tattica e longevità ai massimi livelli del calcio mondiale.

Modric si è svincolato dal Real Madrid e, a parametro zero, si è trasferito ai rossoneri con cui ha siglato un contratto fino al 2026 con opzione di rinnovo per un ulteriore anno. Lo stipendio di Modric al Milan sarebbe di 3 milioni di euro netti, ma grazie alla presenza di diversi bonus nel contratto il totale potrebbe salire fino a 3,5 milioni netti, circa 6,5 milioni di euro lordi.