L’Inter potrebbe perdere Denzel Dumfries nell’attuale sessione di mercato. La sua partenza lascerebbe un vuoto non semplice da colmare ma, in caso di addio di Dumfries per i 25 milioni di euro della clausola (valida fino a fine luglio), occhio a un profilo a sorpresa in Serie A. E’ spuntato già un nome nuovo per la fascia destra dei nerazzurri guidati da Chivu.

Inter, l’alternativa a Dumfries è Jackson Tchatchoua

A quanto pare, secondo l’indiscrezione riportata in esclusiva da Sky Sport CH, Jackson Tchatchoua del Verona è tra i profili valutati dall’Inter in caso di partenza dell’olandese. L’Inter potrebbe puntare sul classe 20o1 dell’Hellas Verona per rinforzare al meglio la corsia destra.

Per Tchatchoua almeno per il momento non c’è ancora l’accordo definitivo, ma i nerazzurri sembrerebbero pronti a fare un’offerta, quindi una trattativa che può andare in porto nelle prossime settimane. Jackson Tchatchoua, classe 2001, è un camerunese di origine belga, che è cresciuto tra le giovanili dello Charleroi, per poi passare nella prima squadra a 20 anni. Ad agosto del 2023 viene ceduto in prestito al Verona con diritto di riscatto, cosa avvenuta nel 2024. Il belga ha un contratto fino al 2027 con gli scaglieri, ma l’Inter è pronta a fare l’affare.