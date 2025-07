Nuova offerta della Roma con Massara al Palmeiras per Richard Rios. Il club capitolino ha trovato un ambiente ostico, con i brasiliani che non hanno intenzione di fare sconti. Al momento la distanza è di 5 milioni di euro.

Roma, si stringe per Rios, ma l’alternativa è già pronta

I giallorossi hanno inviato al Palmeiras una nuova offerta per Richard Rios, principale obiettivo per il centrocampo di Gasperini. Il centrocampista colombiano piace tanto al nuovo allenatore. La proposta è di 25 milioni, con il club brasiliano che ne chiede circa 30. Distanza dunque di 5 milioni tra domanda e offerta. La società giallorossa proverà a stringere i tempi e chiudere al meglio la trattativa, in caso contrario è già pronta l’alternativa.

ll piano B della Roma è un francese di origine marocchina: El Aynaoui, in forza al Lens. Non costa meno del brasiliano, i francesi non cedono ad offerte infeori ai 25 milioni. Il francese, fisicamente forte, è alto 1.87, sul campo risulta aggressivo e molto dinamico. Anche nel suo caso, così come per Rios, la trattativa è complessa. Ma tutti gli attori coinvolti pensano che possa andare in porto in tempi rapidi.

Anche se per il centrocampista marocchino la richiesta è simile a quella per Rios, con il club francese ci sono maggiori margini di trattativa. El Aynaoui infatti ha il contratto in scadenza tra due anni e dalla Francia può arrivare uno sconto per il centrocampista reduce da una grande stagione con otto gol realizzati in appena 24 presenze. Tutto dipenderà anche da Richard Rios, che sembrerebbe voler lasciare il Brasile e venire in Serie A.