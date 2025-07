La Juventus si muove sul mercato anche per trovare un nuovo difensore centrale. In attesa del completo recupero dal suo grave infortunio di Gleison Bremer. Tra le opzioni prese in considerazione dai bianconeri, figura anche il nome di Jeff Chabot, centrale difensivo in forza allo Stoccarda.

Juventus, si tratta con lo Stoccarda per Chabot

Chabot, classe 1998, tedesco con origini francesi, è legato al club tedesco fino a giugno 2028. Il centrale è cresciuto nelle giovanili dell’Eintracht Francoforte. Il suo curriculum è ricco di avventure tra Germania, Olanda e Belpaese. Dal Lipsia allo Sparta Rotterdam passando per Spezia e Sampdoria, fino a Colonia e Stoccarda.

Nella scorsa stagione per Chabot si sono contate 45 presenze con 3 reti e 1 assist tra Bundesliga, Coppa DFB, DLF Supercup e Champions League. Il difensore è stato acquistato dallo Stoccarda nel 2024 a soli 4 milioni, il suo cartellino ha subito una impennata considerevole toccando nel giro di un anno quota 12 milioni di euro. Adesso il club tedesco chiede 20 milioni per lasciarlo andare. La Juventus non è disposta ad arrivare a versare questa cifra ai tedeschi, al massimo ne potrebbe dare 15. Il difensore attualmente registra un ingaggio inferiore al milione. La trattativa dovrebbe entrare nel vivo a breve.