L’Inter potrebbe mettere a segno un grande colpo di mercato. A fine stagione il difensore Varane lascerà, per scadenza di contratto, il Manchester United a parametro zero. L’Inter potrebbe essere la sua prossima destinazione.

Inter, Varane l’alternativa a Buongiorno

Sono stati tre anni deludenti per il difensore francese, l’avventura di Raphael Varane al Manchester United è finita. L’ufficialità è arrivata direttamente dai canali social dei Red Devils: “Merci, Raphael”, ha scritto il club inglese sul suo profilo X comunicando l’addio del difensore francese al termine della stagione, quando scadrà il suo contratto.

Il difensore centrale, dal fisico possente, che può fare anche da terzino destro, è stato accostato ai campionati minori come quelli di Saudi Pro League ed MLS. In realtà, però, anche dalla nostra Serie A è arrivato l’interesse. Juventus e Inter sono le due big italiane che hanno pensato di portare il giocatore in Italia. L’ex Lille potrebbe essere l’alternativa in caso di mancato ingaggio del tanto sognato Alessandro Buongiorno. Il profilo del talento in forza al Torino, valutato sui 40 milioni di euro, è il difensore in pole nella lista dei nerazzurri. Già 3 le reti confezionate in stagione dal classe ’99, finito anche nel mirino del Milan e della Vecchia Signora stessa.