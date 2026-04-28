Intorno al calciomercato Inter una vera e propria notizia bomba scuote tutto l’ambiente. Il Barcellona avrebbe un ritorno di fiamma con Lautaro Martinez e nella prossima sessione di mercato potrebbe provare a portare via l’attaccante argentino.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez nel mirino del Barcellona

Il capitano dell’Inter nel mirino del Barcellona. Non è la prima volta, sarebbe un nuovo tentativo da parte degli spagnoli. Ad oggi il Toro ha sempre rifiutato le avances dei blaugrana. Non importa il passato, il Barcellona ha pensato di tornare alla carica per Lautaro Martinez, individuando nel capitano dell’Inter il profilo ideale per versatilità, carisma e tecnica.

La notizia arriva da Cadena Ser, secondo il quale il giocatore argentino è rientrato nella lista, assieme a Joao Pedro del Chelsea. I catalani sono interessati anche ad Alessandro Bastoni per la difesa, in un’operazione economica a dir poco dispendiosa anche se, per finanziare il possibile doppio assalto, il Barça sarebbe pronto a sacrificare pezzi pregiati come Jules Koundé, attratto dalla Premier League, o Ronald Araujo. Tutto dipende dall’operazione legata a Julian Alvarez, se il Barcellona non riuscità a portarlo via dall’Atletico Madrid, il tentativo successivo sarà Lautaro Martinez.