Il calciomercato Lazio prevede una vera e propria asta intorno a Mario Gila nella sessione estiva. Il difensore centrale spagnolo della è da mesi uno dei profili più osservati in vista del prossimo mercato. Dall’Inter al Milan, ma anche mezza Europa pensa allo spagnolo. Intanto a Formello si lavora per trovare un suo sostituto. Spuntano i primi nomi.

Calciomercato Lazio, addio a Gila, Fabiani pensa ai sostituti

A partire da giugno potrebbe aprirsi una vera asta per portare via Mario Gila da Formello. Tutto dipende anche dal giocatore e da Claudio Lotito se deciderà di prendere in considerazione una sua cessione. Il contratto dello spagnolo scade nel giugno del 2027.

A Formello sondano il terreno per rinforzare il reparto arretrato. Uno dei nomi più seguiti è Sergi Rodriguez, ex Barcellona B oggi alla Dinamo Zagabria. Il suo profilo piace per diversi motivi, oltre che per l’età, anche per la tecnica e la maturità che dimostra sul campo. Non è finita qui, in lista ci sono anche altri giocatori: Lautaro Rivero, difensore mancino del River Plate, valutato intorno ai 10 milioni di euro, Lautaro Di Lollo, centrale destro del Boca Juniors, e Kevin Lomonaco, difensore dell’Independiente, anche lui di piede destro.