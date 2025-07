Calciomercato Serie A: lunedì il giorno di Modric al Milan, Sancho-Juventus nuovi contatti, Messias rinnova con il Genoa

Calciomercato Serie A, le novità di giornata

Fronte Milan, doppia novità: arrivano conferme, lunedì sarà il giorno di Luka Modric in rossonero. Il croato sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto che lo legherà al club meneghino per una stagione. D’altro canto, i rossoneri continua a muoversi in entrata cercando Guéla Doué, terzino dello Strasburgo.

Juventus e Jadon Sancho più vicini. I bianconeri provano a convincere il Manchester United con un’offerta da 10 milioni di euro più bonus, l’intenzione è quella di chiudere quanto prima la trattativa. Il club, nel contempo, si muove anche per la permanenza di Francisco Conceição. Il Porto è disposta a scontare i 30 milioni iniziali, la Juventus è pronta ad affondare il colpo. Alla Vecchia Signora piace anche André del Wolverhampton.

La Roma continua a portare avanti la trattativa per arrivare a Richard Rios, grande protagonista del Mondiale per Club con la maglia del Palmeiras. Resta ancora un margine di distanza di 5 milioni tra le parti. Nel frattempo, continua il tira e molla per per El Aynaoui del Lens, valutato 30 milioni di euro da francesi. In uscita, invece, saluta Ola Solbakken, passato al Molde.

La Fiorentina ufficializza Stefano Pioli. Continua il richiamo dell’Arabia per Moise Kean. Sempre in Toscana, diversamente, è stato presentato Alberto Gilardino come nuovo tecnico del Pisa. Messias rinnova per un altro anno con il Genoa. Luka Lochoshvili della Cremonese passa al Norimberga.