Il Chelsea è campione del Mondo!

Il Chelsea ribalta ogni pronostico e conquista il primo storico Mondiale per Club. Blues devastanti nel primo tempo, guidati da un grandissimo Cole Palmer, autore di una doppietta con due gol gemelli e un assist incredibile per la terza realizzazione di João Pedro. Il Paris Saint-Germain non riesce ad affondare in nessun modo, gli inglesi comandano e dominano.