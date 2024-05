Conte al Milan pista calda, ma occhio al nome di Gallardo

Il Milan continua la ricerca di un allenatore per la prossima stagione e tra i tanti nomi usciti in questi mesi quello più gradito per l’ambiente rossonero è certamente quello di Antonio Conte. All’interno della dirigenza del Milan, il nome di Conte sembra esser circolato su spinta di Zlatan Ibrahimovic, che da subito avrebbe cercato di convincere i suoi colleghi dell’opportunità grande per il Diavolo nell’ingaggiare l‘ex allenatore di Juventus e Inter tra le altre. Eppure, specialmente per i costi, l’ingaggio di Antonio Conte non esalta la proprietà rossonera, nonostante rimanga uno dei nomi più caldi in lizza.

Conte al Milan, la trattativa ufficiale può partire nelle prossime settimane

Ibrahimovic sa che se il Milan vuole ridurre il gap emerso in questa stagione con l’Inter, è Antonio Conte la persona giusta. Per intensità degli allenamenti, mentalità, organizzazione tattica, Conte rappresenta una garanzia, a maggior ragione se inserito in un gruppo di calciatori di qualità come quello del Milan. Il tecnico sembra poi gradire la destinazione e una trattativa ufficiale, che ancora non c’é stata, potrebbe iniziare nelle prossime settimane.

Testa a testa Conte-Gallardo, Conceicao resta sullo sfondo

Nelle ultime ore però si sta parlando anche di un altro tecnico, l’argentino Gallardo; l’ex River Plate, che ora allena in Arabia, vuole rescindere il proprio contratto con l’AL Ittihad e il Milan ci pensa per la prossima stagione. Gallardo è uno degli allenatori più vincenti della storia del River Plate, con cui ha vinto 14 trofei di cui 2 Copa Libertadores e potrebbe essere un’alternativa interessante per la prossima stagione del Milan. Altro nome sempre vivo è quello di Conceicao del Porto, ma tra le tre questa resta l’opzione più complessa.