L’arrivo di Tudor sulla panchina della Lazio ha generato dei grandi miglioramenti nei risultati, ma nello spogliatoio si è creata anche qualche rottura con alcuni giocatori. Problemi difficili da risolvere con Luis Alberto e Guendouzi. La società biancoceleste è già pronta ad una rivoluzione sul mercato, dove in vendita figureranno anche Luis e Guendouzi.

Lazio, Guendouzi e Luis Alberto via a fine stagione

Sono diventati due casi difficili da gestire, ma soprattutto si sono generate rotture insanabili. Luis Alberto, finito di nuovo fuori rosa dalla scorsa settimana, difficile possa restare alla corte di Tudor. Il giocatore avrebbe già avuto contatti con una grande squadra del Qatar. Per Guendouzi, i rapporti non sono mai stati idilliaci, c’erano dei conti in sospeso tra i due che, ritrovatosi in capitale, sono riaffiorati.

Attualmente i due giocatori sono sul mercato, in caso di offerte, la Lazio sarà pronta ad aprire alle trattative più interessanti. Fissati già i prezzi: per portare via Luis Alberto occorrono 15 milioni, per Guendouzi ne servono 30. L’addio ai due giocatori risulterà utile alle casse biancocelesti in vista del mercato estivo che si aprirà a breve, soldi che andrebbero a garantire nuovi investimenti.