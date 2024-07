Lazio, oggi esami per Tavares: si teme la lesione per il portoghese

Possibile out per due tre settimane

Lazio in ansia per Nuno Tavares. Il portoghese oggi si sottoporrà a nuovi esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio accusato nella partita amichevole contro il Trapani. Il 24enne stato costretto a uscire dal campo dopo soli 25 minuti per un risentimento al flessore sinistro.

Lazio, Tavares out almeno due settimane

La prima ecografia non ha evidenziato versamenti. Sarà necessaria quindi una risonanza magnetica per definire chiaramente l’entità dell’infortunio. Per il terzino portoghese si sospetta una lesione al flessore della coscia sinistra tra il primo ed il secondo grado. Dunque, dovrà restare almeno due o tre settimane lontano dal terreno di gioco e salterà le prossime amichevoli.