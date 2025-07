La Lazio è pronta a ripartire dopo la sosta per le vacanze. A breve la società di Formello si unirà per il ritiro estivo per la preparazione alla prossima stagione. In vista della ripartenza, che dovrà essere sprint per cancellare gli ultimi mesi di sofferenza dei biancocelesti, Mattia Zaccagni si vive la sua convalescenza.

Lazio, Zaccagni ancora in convalescenza

Mattia Zaccagni dovrà continuare a riposare per prendersi quello è tornare più forte al rilancio, sia dal punto di vista tecnico che atletico. L’attaccante ha dato il massimo nella passata stagione, dove ha vissuto in affanno il periodo finale a causa della pubalgia che lo l’ha limitato ed ha condizionando molto il suo rendimento nella fase cruciale del campionato.

Proprio per evitare di ritrovarsi ai box durante il campionato, il capitano degli Aquilotti ha sfruttato la pausa estiva per sottoporsi a un intervento chirurgico programmato e risolvere definitivamente i problemi fisici, come da promessa social si farà trovare pronto per l’inizio del ritiro che scatterà a Formello il 14 luglio. Nei giorni precedenti, dal 10 in poi, verranno svolte le visite mediche d’idoneità all’interno dello stesso centro sportivo. Mattia Zaccagni una volta recuperato totalmente ricomincerà ad allenarsi e ad essere pronto per la prossima stagione con al comando Sarri.