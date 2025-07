La Lazio di Claudio Lotito ha le mani legate con il mercato in entrata, almeno fin quando non tornerà in equilibrio con i conti. Si parte dalle cessioni a Formello, la prima, già ufficiale, è quella di Tchaouna.

Lazio, addio a Tchaouna

Sembra essere già decollato il calciomercato dei biancocelesti, almeno quello in uscita che consentirà quello in entrata. La società capitolina avrebbe ufficialmente deciso di lasciar partire un giocatore verso l’Inghilterra. Sarà separazione definitiva tra Loum Tchaouna e la Lazio. L’attaccante lascerà la Serie A per andare in Premier League, in forza al Burnley.

Questa è la prima operazione in uscita ufficiale della società di Lotito che frutterà ben 15 milioni e 250 mila euro. Soldi importanti che aiuteranno le casse della società. La cifra è stata pattuita dalle due società con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Termina qui quindi l’esperienza del francese in capitale, che lascerà Roma dopo una stagione deludente visto che in 37 partite disputate da attaccante, ha messo a segno solamente 2 gol e 1 assist.