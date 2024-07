Lazio, Fabiani chiude la porta a James Rodriguez: “Attualmente la società è concentrata sulle cessioni”

Il direttore sportivo della Lazio Fabiani ha parlato ai microfoni di Lalaziosiamonoi.it sul possibile interessamento dei biancocelesti per James Rodriguez. Ecco le sue dichiarazioni riprese da Tuttomercatoweb.com.

Lazio, Fabiani: “Il mercato non è chiuso. Settimana prossima incontrerò Baroni”

“In questo momento il diktat è quello delle cessioni. È una problematica che va a collimare con i regolamenti degli over legati alla rosa con la gestione degli effettivi. Attualmente la società è concentrata sulle cessioni, stiamo lavorando per questo. Nella prossima settimana incontrerò Baroni e faremo il punto della situazione. Il mercato non è chiuso, ma la priorità restano le uscite”.