Mancano ancora poco più di due mesi all’apertura ufficiale del calciomercato, ma il ds Fabiani e lo staff della Lazio sono incessantemente all’opera per rinforzare la squadra. I biancocelesti quest’anno hanno dimostrato notevoli passi avanti dal punto di vista dell’organico, ma manca ancora qualcosa per fare un passo e un salto di qualità decisivo.

Lazio, occhi su Rafio Durosinmi

La formazione di Baroni ha necessità di rinforzarsi soprattutto per fare fronte a gare europee e anche agli infortuni che si susseguono Fabiani e Lotito hanno iniziato da tempo a guardarsi intorno sul mercato degli attaccanti, per capire chi affiancare a Castellanos, o addirittura chi possa sostituirlo in caso di offerte irrinunciabili.

Sulla lista di Fabiani è finito Rafio Durosinmi, attaccante classe 2003 in forza al Viktoria Plzen. È un attaccante di struttura, forte fisicamente e tecnicamente. Il suo valore si aggira attorno agli 8-9 milioni di euro. Lo staff del giocatore e il ds Fabiani si sono incontrati e parlati in occasione della doppia sfida. Non solo Durosinmi, sul taccuino c’è anche un altro nome già noto è quello di Fotis Ioannidis, attaccante 25enne del Panathinaikos. Oggi il prezzo si aggirerebbe attorno ai 18 milioni, cifra sicuramente più abbordabile: Fabiani ci pensa e tiene monitorata la situazione. Se il club greco lo facesse partire a prezzi ragionevoli, la Lazio sarebbe una reale opportunità, soprattutto in caso di ingresso in Champions League.