Finisce in parità tra Barcellona ed Inter. Mille emozioni al Montjuic (3-3)

Partita spettacolare tra Barcellona ed Inter, una semifinale di andata di Champions League che ha regalato mille emozioni. La squadra di Inzaghi ha lottato contro un Barcellona indemoniato, che è stato in possesso palla nettamente dominante, ma i nerazzurri hanno sfruttato le occasioni create. Squadra di Inzaghi in doppio vantaggio, al 1′ con un colpo di taco di Thuram, poi il raddoppio di Dumfries in semi rovesciata. Da qui Yamal ha deciso di entrare in partita, prima ha accorciato le distanze, poi con una magia dal fondo per poco non pareggia, ma è il palo a negargli la gioia del gol. Pareggio dei blaugrana con Torres al 38′. Nella ripresa Inter di nuovo in vantaggio con un bel colpo di testa di Dumfries, pareggio quasi immediato del Barca grazie ad un tiro di Rapinha deviato in porta da Sommer. La squadra di Inzaghi nel finale gestisce il risultato, anche se Yamal con un pallonetto colpisce una clamorosa traversa e Rapinha dal limite si fa deviare in angolo un missile esploso da fuori area da Sommer.

L’Inter è rimasta in piedi contro un grande avversario, e tra una settimana a San Siro la qualificazione per la finale di Monaco è possibile.

Il tabellino

Barcellona-Inter 3-3

BARCELLONA (4-2-3-1): 25 Szczesny; 23 Koundé (dal 42′ pt 24 Eric Garcia), 2 Cubarsí (dal 38′ st 15 Christensen), 5 Iñigo Martinez, 35 Gerard Martín (dal 1′ st 4 Araujo); 21 De Jong, 8 Pedri (dal 38′ st 6 Gavi); 19 Yamal, 20 Dani Olmo (dal 22′ st 16 Fermin Lopez), 11 Raphinha; 7 Ferran Torres. A disposizione: 13 Iñaki Peña, 26 Astralaga, 4 Araujo, 6 Gavi, 10 Fati, 14 Torre, 15 Christensen, 16 Fermin Lopez, 18 Pau Victor, 24 Eric Garcia, 32 Fort. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (dal 36′ st 36 Darmian), 23 Barella, 20 Calhanoglu (dal 26′ st 16 Frattesi), 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco (dal 10′ st 30 Carlos Augusto); 9 Thuram (dal 36′ st 59 Zalewski), 10 Lautaro Martinez (dal 1′ st 99 Taremi). A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Arnautovic, 16 Frattesi, 21 Asllani, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 56 Re Cecconi, 59 Zalewski, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Reti: al 1′ pt Thuram, al 21′ pt Dumfries, al 24′ pt Yamal, al 38′ pt Ferran Torres, al 18′ st Dumfries, al 20′ st Sommer (autorete)