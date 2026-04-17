Inter, tris scudetto col Cagliari. Tricolore più vicino (3-0)

Inter, vita facile col Cagliari

Partita senza storie quella tra Inter e Cagliari, primo tempo senza sussulti che si chiude sul pari. Nella ripresa Inter in campo con la cattiveria e determinazione e risultato che si sblocca subito. Thuram, Barella e infine Zielinski per il tris che ha il sapore di scudetto. 3 a 0 senza storie e tricolore più vicino per Chivu e i suoi.

TABELLINO INTER-CAGLIARI 3-0

Marcatori: 52′ Thuram, 56′ Barella, 90+2′ Zielinski

INTER (3-5-2): Martinez 6; Akanji 6, de Vrij 6, Carlos Augusto 6; Dumfries 6.5, Barella 7.5 (89′ Diouf sv), Calhanoglu 6 (85′ Frattesi sv), Mkhitaryan 6 (76′ Zielinski 7), Dimarco 6.5 (76′ Luis Henrique 6); Pio Esposito 6.5, Thuram 7 (76′ Bonny 6). All. Chivu

CAGLIARI (3-5-2): Caprile 6.5; Zé Pedro 5.5 (88′ Belotti sv), Mina 5, Rodriguez 5; Palestra 6.5, Adopo 6, Gaetano 6 (57′ Deiola 6), Sulemana 5.5 (76′ Folorunsho 6), Obert 6 (76′ Zappa 6); Esposito 6, Borrelli 5 (57′ Mendy 5.5). All. Pisacane

Arbitro: Marchetti

Ammoniti: 23′ Esposito (C), 25′ Borrelli (C)