Non c’è tregua in casa Lazio, con la squadra di Baroni che nelle ultime uscite ha praticamente compromesso un’intera stagione e ora rischia di dover rinunciare ad un piazzamento europeo. Le ultime quattro gare sono essenziali e non c’è margine d’errore. Ma a creare ulteriore difficoltà sono gli infortuni.

Lazio, preoccupano le condizioni di Nuno Tavares

Le condizioni degli infortunati danno filo da torcere ad allenatore e staff oltre che ai giocatori stessi. Nelle ultime ore preoccupa Nuno Tavares che continua a tenere in apprensione tutto l’ambiente biancoceleste. Il giocatore è fermo ai box per un nuovo problema muscolare e la sua assenza contro l’Empoli è praticamente certa. Si spera di riaverlo per la gara interna contro la Juve.

Bisognerà attendere l’esito di ulteriori esami strumentali per capire con certezza quando potrà tornare a disposizione di Baroni. Intanto, al di là degli infortuni di questa stagione, Nuno resta sotto i riflettori sul mercato. Nuno Tavares potrebbe essere uno dei calciatori più richiesti nella prossima sessione estiva di calciomercato. Il terzino della Lazio è osservato speciale della Juventus, ma non solo, sul portoghese ci sarebbe anche l’interesse della Premier League. In particolare, sia il Fulham che Everton starebbero osservando con attenzione il laterale biancoceleste.