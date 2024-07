Lazio, il club riflette su James Rodriguez | Le ultime

James Rodriguez è stato nuovamente accostato alla Lazio, essendo tornato sul mercato dopo aver lasciato il San Paolo e avendo disputato una grande Copa America con 6 assist e 1 gol.

Lazio, James Rodriguez accostato ai biancocelesti

La concorrenza per il giocatore colombiano è feroce e la carta d’identità ha il suo peso, ma la considerazione principale del club biancoceleste sono i fattori economici. Il colombiano, infatti, come riporta oggi “Il Messaggero”, chiede almeno un biennale da 3,5 milioni all’anno, più bonus, senza aggiungere anche le commissioni. Per ora la Lazio resta in disparte, in attesa di ulteriori sviluppi.