Verso Lazio – Juventus, Vlahovic e Koopmeiners in dubbio

Il prossimo sabato, alle ore 18, si giocherà Lazio – Juventus. Il bianconeri si preparano al prossimo impegno di campionato, ma Tudor non potrà contare su Yildiz (squalificato) e Cambiaso a causa dell’infortunio subito contro il Bologna

Verso Lazio – Juventus, in bilico Vlahovic e Koopmeiners

Se non ci sono dubbi sull’assenza di Yildiz, c’è un po più di speranza per Vlahovic e Koopmeiners. Il centrocampista olandese potrebbe recuperare dall’infiammazione al tendine, mentre l’attaccante serbo è reduce da un’affaticamento. Tuttavia non è ancora chiaro se entrambi i giocatori riescano a recuperare in tempo per il match.

Stesso discorso per Gatti. Il classe ’98 della Juventus non scende in campo da fine marzo a causa della microfattura al perone, ma potrebbe recuperare nei prossimi giorni.