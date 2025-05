L’Inter non si arresta sul mercato, in vista della prossima finestra estiva pensa già al futuro, ed in tal senso sposta gli occhi in casa Real Madrid per un doppio rinforzo di alto profilo, tra l’altro davvero molto interessanti. Guizzo da parte di Beppe Marotta, pronto a cogliere una doppia occasione dalla Spagna.

Inter, Arda Guler e Dani Ceballos nel mirino

Sono ore e giornate a dir poco calde ed intense per i nerazzurri, dal momento che oggi si giocano in maniera inevitabile una bella fetta di stagione. Lo stadio Giuseppe Meazza in San Siro oggi ospiterà il ritorno della semifinale contro il Barcellona. Anche se le notizie attuali sono tutte in vista di Inter-Barcellona, si pensa anche al mercato.

Stando a quanto riportato da Mundo Deportivo, infatti, l’Inter sta continuando a seguire con interesse il nome di Arda Guler, che sta trovando poco spazio, ha un talento enorme e che potrebbe arrivare con la formula del prestito. O a titolo definitivo, con il Real Madrid che si riserverebbe il diritto di recompra. Non solo, i nerazzurri hanno posato gli occhi anche su Dani Ceballos, centrocampista che può agire sia da trequartista che da fantasista, oltre che da mediano in una linea a due. Sarebbe un duplice innesto che alzerebbe verso l’alto l’asticella per i nerazzurri.