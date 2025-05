Inter – Barcellona, le scelte di Inzaghi e Flick: le formazioni

Simone Inzaghi recupera, in tempi record, Lautaro Martinez, destinato a partire titolare accanto a Thuram. In mezzo al campo Çalhanoğlu, coadiuvato dai soliti Barella e Mkhitaryan. Fasce da Dumfries e Dimarco. Difesa a tre con Bisseck, Acerbi e Bastoni. Pavard non ce la fa, al suo posto il centrale tedesco.

Inter – Barcellona, le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Çalhanoğlu, Barella, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Garcia, Araujo, Cubarsi, Iñigo Martinez; De Jong, Pedri; Yamal, Olmo, Raphinha; Ferran Torres. All. Flick.