Serie B: le decisioni del Giudice Sportivo. Inzaghi promosso e squalificato

Le decisioni del Giudice sportivo in merito alle gare della 37^ giornata del campionato di Serie B:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

SGARBI Lorenzo (Juve Stabia): condotta gravemente antisportiva, per avere, al 43°

del secondo tempo, nel tentativo di liberarsi della marcatura di un avversario, colpito

quest’ultimo con una manata al viso.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FIORILLO Vincenzo (Carrarese): per avere commesso un intervento falloso su un

avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

FLORENZI Aldo (Cosenza): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

OLIVA Marco (Modena): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

POMPETTI Marco (Catanzaro): doppia ammonizione per comportamento non

regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BENALI Ahmad (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quattordicesima sanzione).

CECCHERINI Federico (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DICKMANN Lorenzo Maria (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di

un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

EL KAOUAKIBI Hamza (Sudtirol): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già

diffidato (Quinta sanzione).

ELIA Salvatore (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

KOFLER Raphael (Sudtirol): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Quinta sanzione).

MAITA Mattia (Bari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già

diffidato (Decima sanzione).

MASCIANGELO Edoardo (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MOLINA Salvatore (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RADAELLI Nicolo (Mantova): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

RADUNOVIC Boris (Bari): per comportamento non regolamentare in campo; già

diffidato (Quinta sanzione).

ROVER Matteo (Sudtirol): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario;

già diffidato (Quinta sanzione).

SANTORO Simone (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Decima sanzione).

SERSANTI Alessanro (Reggiana): per comportamento scorretto nei confronti di un

avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

YEPES LAUT Gerard (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo;

già diffidato (Quinta sanzione)

ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE

LONGO Moreno (Bari): ammonizione (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 28° del

secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, assunto un

atteggiamento intimidatorio nei confronti di un avversario.

NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA; GIÀ DIFFIDATO (QUINTA

SANZIONE)

INZAGHI Filippo (Pisa)