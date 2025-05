Fantacalcio – De Ketelaere Top assoluto di giornata. Flop Skorupski

Ecco tutti i TOP e FLOP del trentacinquesimo turno; li avevate schierati al Fantacalcio?

PORTIERI – Il giallorosso Svilar, ormai protagonista assoluto del campionato e del Fantacalcio, risulta ancora una volta il miglior portiere di giornata mantenendo imbattuta la sua porta e meritando un 7 tondo tondo in pagella. Completano il lotto dei migliori Carnesecchi, Butez e Meret che ottengono la votazione di 6,5. Anche Maignan e Radu a livello prestazionale occuperebbero il primo posto con il loro 7 in pagella, ma subendo entrambi una rete per il fantacalcio si fermano a 6. Dietro la lavagna finisce il “povero” Pizzignacco che merita addirittura la sufficienza ma precipita a 2 a causa del poker atalantino. Male Falcone e Skorupski che prendono 5 (forse perfino generoso per il polacco) ma subiscono un gol scendendo a 4.

DIFENSORI – Zortea va ancora in gol (il sesto in campionato!) e con un bel 10 (7+3) si aggiudica la palma di miglior difensore di giornata. Alle sue spalle la coppia dell’Udinese: Kristensen con 9,5 e Kamara con 8. Al netto dei bonus da sottolineare la prestazione di Lucumì che merita un bel 7. I monzesi Palacios e Lekovic sono i peggiori del turno con i loro 4 (il primo anche causa cartellino giallo); male pure l’altro brianzolo Pereira, Viti e Valentini (entrambi con giallo) con 4,5.

CENTROCAMPISTI – Tantissimi i centrocampisti che meritano 7 e grazie ad un gol “chiudono” con un bel 10 in pagella. Tra questi note di merito per Brescianini che capitalizza al massimo il poco minutaggio a sua disposizione e per Strefezza che si conferma nelle ultime settimane sui livelli toccati alcuni anni fa con Spal e Lecce. L’autogol porta Frendrup all’ultimo posto con 3,5 (5,5 di partenza…), mentre Zaniolo col cartellino rosso rimediato a tempo scaduto scende dal 5 al 4.

ATTACCANTI – Grande prestazione di De Ketelaere che dopo un paio di mesi di assenza ingiustificata torna a far vedere i suoi colpi migliori realizzando una doppietta al Monza; per lui un 7,5 in pagella che si trasforma in 13,5. Alle sue spalle tra i tanti che toccano quota 10, il compagno di squadra Lookman, Vitinha e Dia. Si ferma a 9 con due assist l’altro atalantino Retegui. Maglia nera per Colombo che gia “meritevole” di un 4 scende a 3 a causa di un cartellino rosso forse un po’ esagerato. tra gli altri “peggiori” della settimana segnaliamo Odgaard e Sanabria con 5.