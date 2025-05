Lucas Gourna-Douath sembra aver convinto il tecnico romano. Il giocatore è da tempo che prova a scalare le gerarchie e conquistarsi un posto sempre più rilevante all’interno della Roma. Contro la Fiorentina il centrocampista francese, entrato in campo nel secondo tempo, ha fornito una grande prestazione tra palloni recuperati e ripartenze.

Roma, Gourna-Douath convince società e tecnico

Il 21enne francese, arrivato in capitale nella finestra di mercato riparatore lo scorso 3 febbraio, ha dato tanto con la maglia giallorossa. Le sue qualità e gli ampi margini di miglioramento hanno convinto tutti, sia Ranieri che il club a puntare su di lui anche in futuro.

Il giocatore di proprietà del Salisburgo, arrivato in prestito siglato a gennaio, prevedeva l’obbligo di riscatto se il giocatore avesse disputato almeno il 50% dei minuti complessivi della squadra. Traguardo non raggiunto dal classe 2003, con i giallorossi che proveranno ora a trattare per un nuovo prestito di un anno così da abbassare la cifra di 20 milioni di euro richiesta per il cartellino e ritenuta troppo alta dalle parti di Trigoria.