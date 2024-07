Lazio, Lotito pensa al grande colpo | Chieste informazioni per Cherki del Lione

Continua il mercato della Lazio e alla squadra di Marco Baroni mancherebbero uno massimo due colpi da mettere a segno. L’indiscrezione di mercato vorrebbe adesso i biancocelesti chiedere informazioni su Rayan Cherki: il trequartista classe 2003 è in forza al Lione e in 116 partite ha messo a segno 6 gol e fornito 16 assist. La Lazio potrebbe puntare su di lui per la prossima stagione, e Lotito sembra essersi innamorato del giocatore, dotato di qualità sopraffina ma che ancora deve mettere in mostra tutto il suo potenziale.

Lazio, occhi puntati su Cherki: su di lui anche il Borussia Dortmund

L’operazione è molto complessa e sicuramente la richiesta del Lione sarà alta, perché Cherki è uno dei prodotti del settore giovanile ed è uno dei talenti di punta del calcio francese. Su di lui c’è anche l’interesse del Borussia Dortmund. Sarebbe un grande investimento per la Lazio, considerando la giovane età del giocatore e le sue prospettive di crescita.