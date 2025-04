Napoli – Bologna, le probabili formazioni e dove vederla

Bologna – Napoli, match del lunedì sera valevole per la 31esima giornata di Serie A, rappresenta un’importantissima occasione per i partenopei: in caso di vittoria, infatti, la squadra di Conte si porterebbe a -1 dal primo posto. Il Bologna, galvanizzato dalla comoda vittoria di Coppa Italia e con un occhio all’Europa che conta in campionato, farà di tutto per ostacolare il Napoli: Italiano deve fare a meno di Calabria, infortunatosi martedì sera a Empoli, con Holm probabile sostituto; Pobega potrebbe invece rilevare capitan Ferguson a centrocampo, mentre in avanti salgono le quotazioni del recuperato Castro. Conte può contare sull’apporto di tutta la squadra per la trasferta in Emilia, avendo nuovamente a disposizione McTominay e Spinazzola, con quest’ultimo pronto almeno per la panchina; si punta sul 4-3-3 con Lobotka e Anguissa a centrocampo, mentre in avanti Neres e Politano dovrebbero giocare a supporto di Lukaku. La partita, in programma lunedì 7 aprile alle 20:45, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Bologna – Napoli, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte.