Il Napoli batte 2-1 il Milan e resta a tre lunghezze dall’Inter.

Il Napoli grazie alle reti di Politano al 2′ e di Lukaku al 19′ batte il Milan e resta in scia alla capolista Inter, Jovic accorcia le distanze nel finale di partita. Il Napoli spinge subito forte e segna con Politano grazie all’ intervento in ritardo di Pavlovic e Theo Hernandez. Lukaku raddoppia al 19′ grazie ad un’incertezza della difesa rossonera, con Gilmour che imbecca l’ex Inter. Nella ripresa Jimenez al 69′ si fa parare da Meret il rigore dell’1-2, poi al minuto 84′ Jovic segna la rete della speranza per i rossoneri.

Il tabellino

Napoli-Milan 2-1

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gilmour, Lobotka, Anguissa; Politano, Lukaku, Neres. A disposizione.: Scuffet, Turi; Esposito, Jesus, Marín, Mazzocchi; Billing, Hasa; Okafor, Ngonge, Raspadori, Simeone. Allenatore: Conte.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Walker, Gabbia, Pavlović, Hernández; Bondo (dal 1′ st Leao), Fofana; Pulisic, Reijnders, Félix (dal 10′ st Chukwueze); Abraham (dal 10′ st Gimenez). A disposizione.: Sportiello, Torriani; Florenzi, Jiménez, Terracciano, Thiaw, Tomori; Chukwueze, Gimenez, Jović, Leão, Sottil. Allenatoire.: Conceição.

Reti: al 2′ pt Politano, 19′ Lukaku, 84′ Jovic

Ammonizioni: Conceição., Conte