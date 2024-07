Guendouzi sicuro: “Abbiamo perso giocatori di qualità. I nuovi compagni ci aiuteranno a fare una buona stagione”

Mateo Guendouzi ha parlato ai microfoni del canale ufficiale della Lazio sulla stagione che sarà, e sul fatto che si senta un vero e proprio leader della squadra. Il centrocampista francese ha parlato anche delle cessioni dei big. Ecco le sue dichiarazioni.

Guendouzi: “Ora ho un’esperienza maggiore. Abbiamo una squadra giovane e rinnovata”

“Abbiamo perso grandi giocatori che hanno fatto grandi stagioni alla Lazio, aiutando il club a crescere. Abbiamo perso giocatori di qualità, ma questo è il calcio. Ora abbiamo una squadra rinnovata, i nuovi compagni che sono arrivati sono sicuro che ci aiuteranno a fare una buona stagione. Sicuramente ho un’esperienza maggiore adesso, ho totalizzato tante esperienze in Europa e in grandi squadre. Devo solo rimanere concentrato sul mio lavoro per aiutare la squadra, che adesso è molto giovane. Proverò a fare del mio meglio, sarò sempre a disposizione dei miei compagni di squadra. Abbiamo sicuramente una buona squadra e dei buoni giocatori e raggiungeremo ottimi risultati”.