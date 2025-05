Lazio corsara ad Empoli, ci pensa Dia (0-1)

La Lazio vince ad Empoli

Vittoria di misura per la Lazio ad Empoli, partono forte i biancocelesti, subito in vantaggio con Dia. La Lazio cerca il raddoppio ma i padroni di casa rispondono alle offensive degli ospiti. Un’espulsione per parte e gara che termina 10 contro 10. Tre punti pesanti per i biancocelesti per la corsa ad un posto in Europa.

EMPOLI – LAZIO 0-1: 1′ Dia (L)

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (46′ Sambia), Ismajli, Viti (90′ Campaniello); Gyasi, Marianucci, Fazzini, Pezzella; Solbakken (58′ Konate), Cacace; Colombo. A disp.: Silvestri, Seghetti, Brancolini, De Sciglio, Tosto, Bacci, Esposito. All.: D’Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (70′ Gila); Guendouzi, Rovella (78′ Provstgaard); Marusic (46′ Isaksen), Dia (58′ Vecino), Zaccagni (70′ Pedro); Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Basic, Dele-Bashiru, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin. All.: Baroni.

Arbitro: Colombo; Assistenti: Tolfo – Di Giudici; IV Uomo: Crezzini; VAR: Abisso; AVAR: Gariglio

Ammoniti: 34′ – 38′ Colombo (E), 47′ Goglichidze (E), 56′ Pellegrini (L), 66′-76′ Hysaj (L), 83′ Pezzella (E), 87′ Vecino (L), 89′ Viti (E), 94′ Provstgaard (L)

Espulsi: 38′ Colombo (E), 76′ Hysaj (L)