Empoli – Lazio, le probabili formazioni e dove vederla

Empoli e Lazio si scontrano nel lunch match domenicale della 35esima giornata di Serie A. I toscani, alla ricerca di punti fondamentali in chiave salvezza, hanno gli uomini contati a centrocampo: Anjorin e Kovalenko gli unici disponibili viste le squalifiche di Henderson e Grassi, mentre in avanti Cacace, Solbakken e Colombo si giocano una maglia da titolare. Anche Baroni deve attuare alcune scelte obbligate: indisponibili Nuno Tavares e Lazzari, sulle corsie laterali ci saranno Marusic e Pellegrini. In avanti, Pedro insidia Dia per una maglia da titolare: lo spagnolo dovrebbe completare il tridente composto da Zaccagni e Isaksen dietro a Castellanos. La partita, in programma domenica 4 maggio alle 12:30, verrà trasmessa in esclusiva su DAZN.

Empoli – Lazio, le probabili formazioni

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Anjorin, Kovalenko, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D’Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. All. Baroni.