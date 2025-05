Il calciomercato è sempre in costante evoluzione, così come quello della Lazio, con la società biancoceleste che, oltre alle novità da inserire in rosa in vista della prossima stagione si occupa anche di offerte che arrivano. Uno dei giocatori più richiesti alla società di Formello è Nuno Tavares.

Lazio, non solo la Juve, su Tavares spunta anche il Milan

La società sta sondando diverse piste per capire come rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e per far fronte a nuovi ed importanti acquisti si può pensare anche cessioni come quella del portoghese. E’ chiaro che però bisognerà capire anche quali saranno i ricavi che si otterranno dalle cessioni come quella di Nuno Tavares.

L’esterno portoghese verrà quasi sicuramente riscattato dalla Lazio per intero dall’Arsenal, poi però bisognerà capire quali saranno le intenzioni della società capitolina per la prossima stagione. Se il giocatore rientrerà nel progetto non verrà ceduto. Sul 25enne si sono fiondate una lunga serie di società, sul giocatore non c’è solo il già noto interesse della Juventus, ma anche il Milan sta monitorando con attenzione questa pista e non è da escludere che possa nascere un vero e proprio braccio di ferro in estate.