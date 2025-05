Il calciomercato della Lazio è sempre in attività e, in vista della prossima stagione, si pensa al futuro e si cercherebbero nuovi rinforzi per il reparto difensivo. Il reparto della difesa biancoceleste è andato spesso in difficoltà quest’anno e la società vuole porre rimedio. Diverse le idee del Ds e della dirigenza di Formello.

Lazio, i nomi per la difesa

I nomi per la difesa biancoceleste iniziano già a rincorrersi. L’idea della società è anche quello di rinnovare la rosa inserendo elementi di esperienza da unire a profili giovani ma già pronti, attorno ai 21-22 anni. I nomi sono quelli di Skriniar, che rientrerà al PSG dopo il prestito in Turchia: sicuramente il nome più importante, ma allo stesso tempo anche con un ingaggio attualmente difficile da corrispondere. Ci sarebbe anche Hajdari del Lugano, con un costo accettabile, avendo una clausola da 5 milioni.

Gli altri sono Faes del Leicester, sondato a gennaio e sul mercato dopo la retrocessione delle Foxes; Gomez del Velez, giovane che interessava all’Udinese; Mosquera del Valencia, giovane con già un ottimo bottino di presenze, ma che ha un cartellino non inferiore a 15 milioni.