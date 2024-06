Lazio, Aston Villa forte su Guendouzi | Le ultime

Sembrerebbe che il futuro di Matteo Guendouzi potrebbe essere lontano dalla Lazio. Il Corriere dello Sport di oggi evidenzia infatti l’intenzione del calciatore francese di lasciare i biancocelesti e di ricominciare in Premier League.

Lazio, il futuro incerto di Guendouzi

Per il giocatore francese, l’Aston Villa sembrerebbe pronta a pagare 25 o 30 milioni di euro, nella speranza che la Lazio accetti la loro offerta. Sicuramente erano diverse le intenzioni dei biancocelesti, visto che contavano di averlo in squadra ancora per la prossima stagione. Il club, però, dovrà anche tenere conto delle richieste di Guendouzi, nonostante il suo contratto scadrà a giugno 2028. Senza contare anche, che il feeling fra il giocatore francese e Tudor non sia mai scattato.