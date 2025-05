Juventus e Lazio non hanno solo una sorta di spareggio da fare in vista della classifica, ma sono accomunate anche da una stagione ricca di infortuni. In vista del match all’Olimpico, Baroni può sorridere perché ritroverà due giocatori.

Lazio, sorrisi per Baroni: ritrova Lazzari e Tavares

Baroni può sorridere in vista della sfida contro la Juventus. Si sono allenati in gruppo oggi sia Lazzari, sia Nuno Tavares. I due terzini della Lazio erano fermi per problemi muscolari e si pensava potessero aver chiuso in anticipo la stagione. Il grave allarme è rientrato, resta da capire però se potrà esserci effettivamente minutaggio e quanto possa essere per l’uno e per l’altro. Tavares in particolare in questo 2025 ha attraversato un autentico calvario dal punto di vista degli infortuni: 7 in totale da inizio stagione.