La Roma è ancora in corsa per la Champions, l’effetto Ranieri ha portato i giallorossi alla lotta per la prossima Champions League. Ma non solo l’allenatore, buona parte del merito è anche di Mile Svilar. Il portiere serbo si è consacrato tra i pali della Roma nell’ultimo anno e mezzo, diventando punto fermo della squadra e idolo dei tifosi.

Roma, ultimatum da Svilar: rinnovo entro fine campionato

Ciò che preoccupa è il suo contratto in scadenza nel 2027, ma il club vuole blindarlo per costruire il futuro insieme.Svilar non farà aspettare i tifosi. Il rinnovo si sta facendo aspettare, la trattativa ancora non va in porto, le due parti non sono ancora totalmente in accordo. L’entourage del portiere non ha intenzione di portare troppo per lunghe la trattativa.

Il portiere belga prima dell’ultima partita di campionato deciderà se rimanere o andare via. Non vuole arrivare all’avvio del calciomercato ancora in bilico. Ma a Trigoria la strategia sul portiere belga ancora non è chiara: rinnovo o cessione. Intanto sono già molteplici le offerte presentate da Ghisolfi. Quindi, la sensazione, è che prima si capirà come finirà la stagione e poi si prenderà una decisione e le mosse saranno più chiare. Anche se una schiarita, e magari una stretta di mano, potrebbe arrivare in contemporanea con l’arrivo dei Dan Friedkin in città.