La Lazio a fine stagione unirà a tavolo Lotito, Fabiani e Tudor, insieme per decidere quali mosse di mercato mettere a segno. La prossima stagione sarà intensa e ricca di obiettivi. La dirigenza ha intenzione di far tornare la squadra competitiva. Per farlo serve arricchire l’organico con i giusti giocatori.

Lazio, identificato un difensore centrale: Coppola

L’intenzione dei biancocelesti, soprattutto del ds è chiara: ringiovanire la rosa e dare nuova linfa a un organico che in molti elementi sembra essere finita. Tra i giovani in valutazione, l’attenzione dalla Lazio è caduta su Diego Coppola, difensore centrale del Verona, che fece il suo esordio in Serie A il 16 gennaio 2022, proprio sotto la guida di Tudor. Al momento il Verona ha bisogno di incassare per risanare la propria situazione economica. Coppola è valutato circa 10 milioni di euro, ma è una cifra trattabile. Ovviamente l’ingaggio sarebbe ampiamente alla portata della Lazio.

La Lazio potrà fare un buon mercato, anche perché si è assicurata l’Europa. La vittoria contro l’Empoli ha permesso alla squadra di Tudor di staccare il pass quantomeno per la Conference, ma anche di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione alla prossima Europa League.