Lazio, Cancellieri in uscita: ci sono 4 squadre interessate all’attaccante

Matteo Cancellieri è tornato dall’esperienza in prestito all’Empoli. La Lazio starebbe pensando di venderlo considerando che ha mercato in Serie A e all’estero. L’attaccante in questo momento è ad Auronzo di Cadore in ritiro con i biancocelesti in attesa di una nuova sistemazione. I club che si sono fatti avanti sono Rennes, Venezia, Cagliari e Parma queste ultime due si sono aggiunte proprio nelle ultime ore.

Lazio, dopo gli acquisti ora si pensa alle uscite

La Lazio dopo gli arrivi dei nuovi acquisti pensa anche alle cessioni, non solo Cancellieri ma anche Akpa Akpro e Andrè Anderson sono pronti a partire, con l’allenatore Baroni che ieri sera dal ritiro ha parlato apertamente delle possibili cessioni e non solo: “Ci saranno da fare delle uscite, la società poi sa benissimo cosa dobbiamo fare ma da questo punto di vista questo gruppo sta lavorando bene. Noi stiamo cercando di partire da una mobilità offensiva e con i centrocampisti, questa rotazione che stiamo ricercando è congeniale ai nostri interpreti. Guendo è un giocatore che può fare questo, anche Dele-Bashiru o Castrovilli, ci sono situazioni in mezzo al campo che possiamo sviluppare come avevo detto nella precedente conferenza. Giocheremo con la difesa a quattro, i due esterni alti e poi delle rotazioni. Ci possono essere anche più trequartisti che si alzano, questa duttilità beneficia la costruzione offensiva e da questo punto di vista possiamo crescere”. Questo quanto riferisce Tuttomercatoweb.com.