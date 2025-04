Lazio, Baroni ritrova Castellanos l Out Isaksen e Noslin

Il rientro di Castellanos è vicino. Il Taty torna a disposizione di Baroni, ma difficilmente il tecnico della Lazio sarà schierato titolare contro l’Atalanta. Come riporta LaLaziosiamonoi.it, l’attaccante argentino non è ancora in piene forze da poter reggere 90 minuti. Probabilmente Castellanos entrerà in campo verso il finale di partita.

Lazio, Noslin e Isaksen fermi

Niente da fare invece per i due biancocelesti. L’esterno danese soffre di un problema al tendine e alla caviglia, mentre Noslin è rimasto a riposo.

Dunque la Lazio probabilmente non potrà contare sui due giocatori contro la Dea. Nonostante alcune assenze Baroni punta alla vittoria considerando il periodo di stagione cruciale per il tecnico biancoceleste.