Lazio, è Cancellieri il primo rinforzo per Tudor | Rientra dal prestito all’Empoli

In estate Matteo Cancellieri avrà probabilmente una seconda chance con la maglia della Lazio. Dopo l’esperienza con l’Empoli e la salvezza ottenuta anche grazie ad un suo gol contro la Roma, l’attaccante dovrebbe far parte della rosa biancoceleste per il ritiro di Auronzo.

Il presidente dell’Empoli Corsi recentemente si è esposto in favore dell’attaccante: “Cancellieri è un giocatore forte – ha spiegato il patron dei toscani a RadioRadio – e ha un motore straordinario. Secondo me merita di giocare in una squadra importante dopo quattro gol, assist e un paio di rigori procurati. Logico che deve sentire la fiducia e sentirsi importante. Dipenderà dalle condizioni che troverà in un grande club”.

L’Empoli non riscatterà Cancellieri, sarà con Tudor in ritiro

I toscani non lo riscatteranno, non aggiungeranno altri 9 milioni a quanto già speso (un milione) per il prestito oneroso la scorsa estate. Così l’attaccante tornerà alla base, con l’obiettivo di tentare di convincere la Lazio e Tudor a puntare su di lui. Con il croato, infatti, ha già avuto modo di lavorare a Verona, nella stagione 2021/22, la prima della sua carriera in Serie A, giocando solo 96 minuti in totale sotto la sua gestione (ne aveva giocati 122 nelle prime tre gare con Di Francesco, a cui Tudor è subentrato). Le sue sole possibilità sono arrivate in Coppa Italia, contro Catanzaro ed Empoli, gare in cui è stato impiegato da esterno destro a tutta fascia e da trequartista di destra.