La fine del campionato è sempre più vicina e le squadre fanno di tutto per fare punti. Sarà cruciale la prossima tappa del campionato di Serie A della squadra adi Baroni che si misurerà contro una dei top Club di questa stagione. Ma Baroni si ritroverà una nuova regola dopo i numerosi infortuni già affrontati. Per Noslin incidente domestico.

Lazio, non solo il Taty, out anche Dia

Tra i nuovi problemi dell’ex allenatore del Verona si inserisce anche l’infortunio domestico di Noslin che non sarà in grado di prendere parte al prossimo match contro i bergamaschi. L’olandese, a causa di un urto con un gradino di casa, non ha potuto prendere parte agli allenamenti svolti a Formello negli ultimi due giorni. Tuttavia potrebbe ugualmente prendere parte al match del Gewiss partendo, probabilmente, dalla panchina.

Ma le problematiche per il tecnico, tuttavia, non sono finite. L’emergenza nel reparto offensivo non si risolve, soprattutto con lo stop di Castellanos. A lui si aggiunge anche Dia. Stop per il senegalese, il quale complica i piani della Lazio in questo rush finale di campionato. Non sarà per nulla facile ma l’obbiettivo della squadra di Baroni è chiaro: puntare alla zona Champions e quindi al quarto posto.