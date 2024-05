Non solo la Roma, Nandez si offre all’Inter

Nahitan Nandez è stato accostato prima alla Roma e poi all'Inter come acquisto a parametro zero per l'estate. L'Inter lo punta in caso di cessione di Dumfries.

Il circo mediatico del calciomercato è iniziato, ma ormai non sono più solo i giornalisti i protagonisti di questo tam-tam di notizie, che molte volte si rivelano semplici supposizioni, ma anche i calciatori in scadenza di contratto, che fanno trapelare voci e indiscrezioni per generare un’asta sul loro ingaggio. E la situazione di Nahitan Nandez, in scadenza di contratto col Cagliari, sembra coerente con quanto anticipato.

Inter su Nandez, da ricostruire i rapporti tra Marotta e l’agente

Se infatti era notizia di ieri che il calciatore uruguagio si fosse offerto alla Roma, che ci starebbe pensando per costi dell’operazione e duttilità del ragazzo, oggi torna in voga il nome dell’Inter come principale interessata alle prestazioni del centrocampista del Cagliari nel caso in cui Dumfries dovesse lasciare i nerazzurri in estate. Una trattativa tra le due parti c’era già stata prima del mercato invernale, ma un’uscita sbagliata dell’agente del ragazzo aveva fatto infuriare Marotta che all’epoca aveva chiuso i conti. Ora sembrano esserci i margini per una riapertura.