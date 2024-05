Nahitan Nandez offerto alla Roma, i giallorossi pensano al colpo a parametro 0

La Roma pensa a Nahitan Nandez del Cagliari a parametro 0 come primo acquisto per la prossima stagione.

Anche la Roma di De Rossi ha iniziato, seppur senza DS, a progettare la prossima stagione dopo l’uscita dall’Europa League e la brutta prestazione contro l’Atalanta, che ha complicato e di molto la corsa Champions. Il lavoro da fare in estate sarà molto, viste le lacune strutturali della rosa denunciate prima da Mourinho e poi da De Rossi che non permettono alla Roma di mantenere un rendimento di livello nella parte finale della stagione quando subentra il doppio impegno.

Sarà un mercato complesso per i giallorossi, tra le limitazioni UEFA, la necessità di fare plusvalenze e un valore reale degli effettivi della rosa non molto alto. Non è un caso che alcuni elementi della squadra, nonostante un’inadeguatezza evidente, siano rimasti con i giallorossi per molti anni: sintomo di poca appetibilità sul mercato.

Nahitan Nandez offerto alla Roma a parametro 0: De Rossi ci pensa

Una delle caratteristiche che più manca alla Roma è sicuramente la gamba, la velocità, il passo e la corsa. I tre centrocampisti titolari infatti hanno dimostrato di riuscire a rendere solo quando sono al 100% della condizione fisica, riuscendo a sopperire a qualche lacuna otto l’aspetto fisico. Ed è per questo che in queste ultime ore si parla di Nahitan Nandez per il centrocampo giallorosso.

Il giocatore argentino di forza al Cagliari non è di certo un campione, ma è un calciatore molto utile, di grande gamba, molto duttile in quanto può anche giocare da esterno di destra, che garantirebbe alla Roma una copertura su due ruoli in cui i giallorossi hanno dimostrato grande difficoltà: l’esterno destro e il rincalzo a centrocampo. In più, e non è un aspetto da sottovalutare per i discorsi sull’UEFA e sul Fair Play finanziario, Nandez è in scadenza di contratto e potrebbe arrivare a Roma a parametro 0. La pista è calda, la Roma ci pensa e inizia a preparare la prossima stagione con De Rossi in panchina.