Il Milan si prepara a due grandi colpi di mercato. Con la fine del campionato e il secondo posto assicurato, i rossoneri si rinforzano in vista della prossima stagione.

Milan, a lavoro senza sosta: Sesko, Fofana e Emerson Royal

In via Aldo Rossi si lavora al miglioramento di ogni reparto della rosa. Con la priorità di rinforzare l’attacco, dove il mirino si è posizionato su Benjamin Sesko, attualmente in cima alla lista, ma il club milanista punta a rinforzare anche gli altri reparti. Un centrocampista con estrema urgenza è richiesto da tempo. Si cerca un giocatore fisico da piazzare davanti alla difesa, tra i profili valutati c’è quello del francese Youssouf Fofana. Attualmente 25enne, mediano con la maglia del Monaco e della nazionale francese. C’è anche un’alternativa al francese: Manuel Ugarte, ventitreenne del Psg. Ha una clausola da 60 milioni. Jorge Mendes, l’agente che ne cura gli interessi, potrebbe chiudere l’operazione in prestito. A maggior ragione se arrivasse a Milano Sergio Conceiçao come nuovo allenatore, altri assistito di Mendes.

La dirigenza ha individuato anche un giocatore per le corsie laterali, sono giorni che non si parla che di Emerson Royal, terzino destro del Tottenham. Attualmente con 100 presenze e quattro gol in Inghilterra. Il prezzo potrebbe essere l’ostacolo maggiore da superare. Si parla di 30 milioni di euro che potrebbero essere trattati.