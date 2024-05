Solo due partite alla fine di questa stagione, poi anche il Milan sarà pronto a ripartire per una nuova esperienza dal prossimo campionato. Intanto che la dirigenza sceglie il nuovo allenatore, si pensa a come gestire la rosa.

Milan, quanti incerti in rosa, rivoluzione in arrivo?

Da giugno si aprirà ufficialmente un nuovo ciclo, l’addio a Stefano Pioli aprirà a nuovi orizzonti, anche di mercato, con il prossimo tecnico. Non solo la panchina, anche la rosa subirà i giusti cambiamenti. Quello che sembra certo a Milano è il voler continuare con chi dà certezze. In questo caso, per l’attacco, le certezze arrivano da una coppia che in insieme ha messo a segno 29 gol. Si tratta di Leao e Pulisic. In attacco nella prossima stagione con Leao e Pulisic.

Restano da valutare due giocatori importanti: Theo Hernandez e Maignan. E’ risaputo, da tempo che se arriveranno offerte giuste saranno valutate con attenzione. A centrocampo ci sono giocatori che dovrebbero restare senza riserva, come Reijnders, Loftus-Cheek e Musah; ma allo stesso tempo la dirigenza dovrà anche portare rinforzi, è un reparto che va completato. Infatti Bennacer non è un intoccabile, potrebbe lasciare Milanello.

Tra gli incerti rientra anche Tomori, il quale sta per chiudere una stagione deludente. Kjaer dirà addio, il terzino destro che potrebbe prendere il suo posto è Emerson Royal del Tottenham. Calabria, così come Jovic, non sono certi di restare in rossonero. Infine ci sono Okafor e Chukwueze che potrebbero restare con il Diavolo ancora per un anno.