Santiago Gimenez, dal ritiro del Messico, è intervenuto in conferenza stampa prima della partita contro gli Stati Uniti di Gold Cup. L’attaccante rossonero si è soffermato anche sul suo futuro al Milan, soprattutto dopo le ultime voci di mercato.

Milan, Gimenez: “Ho parlato con la società, resto”

Gimenez, in conferenza stampa senza troppi giri di parole sul Diavolo: “Al Milan mi sento a casa, sto vivendo un sogno, sono grato per l’opportunità di essere in una squadra come il Milan. Ci sono state voci di un possibile addio ma sto bene. Ho parlato con la dirigenza e lo staff, l’idea è quella di rimanere. Cercherò di dare il massimo, non voglio sprecare questa opportunità”.

Con poche parole il messicano ha spento i rumors che lo davano lontano dal Milan. Intanto, mentre oggi Santiago Gimenez si appresta a giocare la finale della Concacaf Gold Cup con la sua Nazionale contro gli USA, il Milan, capitanato da Max Allegri dalla panchina, inizia il suo cammino verso la prossima stagione. Oggi, lunedì 7 luglio, comincerà la stagione del Milan dal ritiro di Milanello. Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in cui non figura Theo Hernandez, sempre più vicino all’Al-Hilal. L’allenatore rossonero parlerà anche in conferenza stampa.